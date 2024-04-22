Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.04.1866

Дата смерти

18.10.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902

Сын: Волконский Даниил Александрович

Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волконский Никита Александрович

Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.04.1906

Дочь: Пашкова Мария Александровна

Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1908

Сын: Волконский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Подполковник Генерального штаба, атташе в Риме
Смерть
18.10.1934
Похороны
1934
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