Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.04.1866
Дата смерти18.10.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1866
Рождение ребёнка
1902
Сын: Волконский Даниил Александрович
Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волконский Никита Александрович
Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна
Рождение ребёнка
17.04.1906
Дочь: Пашкова Мария Александровна
Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Волконский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Волконская Евгения Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Подполковник Генерального штаба, атташе в Риме
Смерть
18.10.1934
Похороны
1934