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Волконский Никита Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1904

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович

Мать: Волконская Евгения Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1924
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