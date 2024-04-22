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Волконский Никита Александрович
Волконский Никита Александрович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1904
Дата смерти
1924
Пол
Мужской
Отец
Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович
1866 г.р.
Мать
Волконская (Васильчикова) Евгения Петровна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович
Мать:
Волконская Евгения Петровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1924
Париж
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