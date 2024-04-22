Васильчиков Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1829
Дата смерти19.02.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1829
Бракосочетание
27.04.1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ливен Александра Петровна
Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Стахович Мария Петровна
Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Васильчикова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna
Рождение ребёнка
16.11.1867
Дочь: Урусова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna
Рождение ребёнка
30.10.1871
Дочь: Волконская Евгения Петровна
Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna
Отрада Московской губ.
Смерть
19.02.1898