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Васильчиков Петр Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1829

Дата смерти

19.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.04.1860

Жена: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ливен Александра Петровна

Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Стахович Мария Петровна

Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Васильчикова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Рождение ребёнка
16.11.1867

Дочь: Урусова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1871

Дочь: Волконская Евгения Петровна

Мать ребёнка: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Отрада Московской губ.
Смерть
19.02.1898
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