Стахович (Васильчикова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахович (Васильчикова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Васильчиков Петр Алексеевич

Мать: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пашкова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1889

Сын: Стахович Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович

Russian Federation
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь гофмейстера
Смерть
1912
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