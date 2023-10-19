Стахович (Васильчикова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пашкова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.11.1889
Сын: Стахович Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович
Russian Federation
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь гофмейстера
Смерть
1912