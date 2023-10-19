Стахович Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахович Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1856

Дата смерти

10.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пашкова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.11.1889

Сын: Стахович Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна

Russian Federation
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал
Смерть
10.03.1919
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