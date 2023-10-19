Стахович Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1856
Дата смерти10.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пашкова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.11.1889
Сын: Стахович Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна
Russian Federation
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал
Смерть
10.03.1919