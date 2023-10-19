Васильчикова (Orlova-Davydova) Eugenia Vladimirovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчикова (Orlova-Davydova) Eugenia Vladimirovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1841

Дата смерти

03.09.1872

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1841

Отец: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Мать: Orloff-Davidoff Olga Ivanovna

Бракосочетание
27.04.1860

Муж: Васильчиков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ливен Александра Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Стахович Мария Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Васильчикова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1867

Дочь: Урусова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1871

Дочь: Волконская Евгения Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич

Отрада Московской губ.
Смерть
03.09.1872
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