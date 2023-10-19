Васильчикова (Orlova-Davydova) Eugenia Vladimirovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1841
Дата смерти03.09.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1841
Бракосочетание
27.04.1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ливен Александра Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Стахович Мария Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Васильчикова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1867
Дочь: Урусова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1871
Дочь: Волконская Евгения Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Петр Алексеевич
Отрада Московской губ.
Смерть
03.09.1872