Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения16.11.1867
Дата смерти28.03.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1867
Рождение ребёнка
06.12.1904
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1908
Дочь: Лехович Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.03.1931
Clamart, Île-de-France France
Clamart, Île-de-France France