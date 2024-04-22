Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.11.1867

Дата смерти

28.03.1931

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1867

Отец: Васильчиков Петр Алексеевич

Мать: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Урусов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1908

Дочь: Лехович Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.03.1931
Clamart, Île-de-France France
Clamart, Île-de-France France
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