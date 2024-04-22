Orloff-Davidoff (Bariatinsky) Olga Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Orloff-Davidoff (Bariatinsky) Olga Ivanovna

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.04.1814

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1814

Отец: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Мать: Barjatinskia Marie Wilhelmine Luise

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Dolgorukov Natalia Vladimirovna

Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1837

Сын: Orlov-Davidov Vladimir Vladimirovich

Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1837

Сын: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich

Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Рождение ребёнка
05.08.1841

Сын: Давыдов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Сергиевский собор
Рождение ребёнка
05.08.1841

Дочь: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Orlov-Davydov Sergei Vladimirovich

Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Maria Vladimirovna

Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Смерть
1876
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