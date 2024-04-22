Orloff-Davidoff (Bariatinsky) Olga Ivanovna
Место рождения
Дата рождения08.04.1814
Дата смерти1876
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1814
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Dolgorukov Natalia Vladimirovna
Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1837
Рождение ребёнка
13.11.1837
Сын: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich
Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1841
Сын: Давыдов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович
Сергиевский собор
Рождение ребёнка
05.08.1841
Дочь: Васильчикова Eugenia Vladimirovna
Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Orlov-Davydov Sergei Vladimirovich
Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Maria Vladimirovna
Отец ребёнка: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович
Смерть
1876