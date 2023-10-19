Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1837

Дата смерти

19.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1837

Отец: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Мать: Orloff-Davidoff Olga Ivanovna

Рождение ребёнка
1865

Сын: Орлов-Давыдов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Орлова-Давыдова Maria Egorovna

Рождение ребёнка
1869

Сын: Орлов-Давыдов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Орлова-Давыдова Maria Egorovna

Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Orlow-Dawydow Alexei Анатольевич

Мать ребёнка: Орлова-Давыдова Maria Egorovna

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
19.12.1905
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