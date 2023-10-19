Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1837
Дата смерти19.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1837
Рождение ребёнка
1865
Сын: Орлов-Давыдов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Орлова-Давыдова Maria Egorovna
Рождение ребёнка
1869
Сын: Орлов-Давыдов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Орлова-Давыдова Maria Egorovna
Рождение ребёнка
13.12.1871
Сын: Orlow-Dawydow Alexei Анатольевич
Мать ребёнка: Орлова-Давыдова Maria Egorovna
Таллин, Эстонская ССР
Смерть
19.12.1905