Орлова-Давыдова (Tolstaya) Maria Egorovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1841
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Орлов-Давыдов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich
Рождение ребёнка
1869
Сын: Орлов-Давыдов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich
Рождение ребёнка
13.12.1871
Сын: Orlow-Dawydow Alexei Анатольевич
Отец ребёнка: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich
Таллин, Эстонская ССР
Смерть
1895