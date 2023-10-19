Орлова-Давыдова (Tolstaya) Maria Egorovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова-Давыдова (Tolstaya) Maria Egorovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1841

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Орлов-Давыдов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich

Рождение ребёнка
1869

Сын: Орлов-Давыдов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich

Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Orlow-Dawydow Alexei Анатольевич

Отец ребёнка: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
1895
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