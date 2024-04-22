Orlow-Dawydow Alexei Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиOrlow-Dawydow Alexei Анатольевич

Orlow-Dawydow Alexei Анатольевич

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

13.12.1871

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1871

Отец: Orlov-Davydov Anatoli Vladimirovich

Мать: Орлова-Давыдова Maria Egorovna

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
1900

Жена: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1902

Дочь: Софья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.05.1904

Дочь: Горчакова Olga Alexeievna

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Orloff-Davidoff Serge

Мать ребёнка: не указана

Развод
1913

Жена: не указана

Бракосочетание
14.01.1914

Жена: Гр. Орлова-Давыдова Мария Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крупный земле- и домовладелец Санкт-Петербурга.
Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close