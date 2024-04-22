Orlow-Dawydow Alexei Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1871
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1871
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
09.05.1902
Дочь: Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
10.05.1904
Дочь: Горчакова Olga Alexeievna
Рождение ребёнка
22.04.1905
Бракосочетание
14.01.1914
Работа или профессия
Неизвестно
Крупный земле- и домовладелец Санкт-Петербурга.
Смерть
1935