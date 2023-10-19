Barjatinskia (Countess von Keller) Marie Wilhelmine Luise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barjatinskia (Countess von Keller) Marie Wilhelmine Luise

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Место рождения

Stedten, Erfurt, Thüringen, Germany

Дата рождения

11.10.1792

Дата смерти

11.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Stedten, Erfurt, Thüringen, Germany
Бракосочетание
1813

Муж: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
08.04.1814

Дочь: Orloff-Davidoff Olga Ivanovna

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1815

Сын: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Ivanovo, Kursk Governorate, Russian Empire
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
09.05.1816

Дочь: Bariatinsky Leonilla Ivanovna

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Russian Empire
Рождение ребёнка
05.12.1818

Дочь: Кочубей Мария Ивановна

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Рождение ребёнка
03.08.1821

Сын: Bariatinsky Anatoli Ivanovich

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Ивановское
Рождение ребёнка
04.06.1823

Сын: Bariatinsky Viktor Ivanovich

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rurikides, Prince Bariatinsky Of Russia, Russian Minister To The Court Of Bavaria Ivanovič Barjatinskij Aka Bariatinsky

Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Смерть
11.02.1858
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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