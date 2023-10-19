Barjatinskia (Countess von Keller) Marie Wilhelmine Luise
Место рожденияStedten, Erfurt, Thüringen, Germany
Дата рождения11.10.1792
Дата смерти11.02.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1813
Рождение ребёнка
08.04.1814
Дочь: Orloff-Davidoff Olga Ivanovna
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Рождение ребёнка
14.05.1815
Сын: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Ivanovo, Kursk Governorate, Russian Empire
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Рождение ребёнка
09.05.1816
Дочь: Bariatinsky Leonilla Ivanovna
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Russian Empire
Рождение ребёнка
05.12.1818
Дочь: Кочубей Мария Ивановна
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Рождение ребёнка
03.08.1821
Сын: Bariatinsky Anatoli Ivanovich
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Ивановское
Рождение ребёнка
04.06.1823
Сын: Bariatinsky Viktor Ivanovich
Отец ребёнка: Bariatinsky Ivan Ivanovich
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
11.02.1858