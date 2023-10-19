Bariatinsky Anatoli Ivanovich
Место рожденияИвановское
Дата рождения03.08.1821
Дата смерти08.11.1881
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1821
Ивановское
Рождение ребёнка
19.09.1843
Рождение ребёнка
22.08.1846
Рождение ребёнка
08.09.1857
Дочь: Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Кн. Барятинская Olympiada Vladimirovna
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Prince
Смерть
08.11.1881
Arco
Arco