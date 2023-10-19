Bariatinsky Anatoli Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bariatinsky Anatoli Ivanovich

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Место рождения

Ивановское

Дата рождения

03.08.1821

Дата смерти

08.11.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1821

Отец: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Мать: Barjatinskia Marie Wilhelmine Luise

Ивановское
Рождение ребёнка
19.09.1843

Сын: Prince Bariatinsky Vladimir Anatolijevich

Мать ребёнка: Кн. Барятинская Olympiada Vladimirovna

Рождение ребёнка
22.08.1846

Сын: Prince Bariatinsky Alexander Anatolievich Анатольевич

Мать ребёнка: Кн. Барятинская Olympiada Vladimirovna

Рождение ребёнка
08.09.1857

Дочь: Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Кн. Барятинская Olympiada Vladimirovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Prince
Смерть
08.11.1881
Arco
Arco
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