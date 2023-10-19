кн. Барятинская (Kablukova) Olympiada Vladimirovna
Место рожденияИвановское
Дата рождения08.07.1822
Дата смерти01.06.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1843
Сын: Prince Bariatinsky Vladimir Anatolijevich
Отец ребёнка: Bariatinsky Anatoli Ivanovich
Рождение ребёнка
22.08.1846
Рождение ребёнка
08.09.1857
Дочь: Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Bariatinsky Anatoli Ivanovich
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.06.1904