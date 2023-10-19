кн. Барятинская (Kablukova) Olympiada Vladimirovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Барятинская (Kablukova) Olympiada Vladimirovna

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Место рождения

Ивановское

Дата рождения

08.07.1822

Дата смерти

01.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское
Рождение ребёнка
19.09.1843

Сын: Prince Bariatinsky Vladimir Anatolijevich

Отец ребёнка: Bariatinsky Anatoli Ivanovich

Рождение ребёнка
22.08.1846

Сын: Prince Bariatinsky Alexander Anatolievich Анатольевич

Отец ребёнка: Bariatinsky Anatoli Ivanovich

Рождение ребёнка
08.09.1857

Дочь: Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Bariatinsky Anatoli Ivanovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.06.1904
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