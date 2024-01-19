Bariatinsky Viktor Ivanovich
Место рождения
Дата рождения04.06.1823
Дата смерти08.05.1904
ПолМужской
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1823
Рождение ребёнка
09.04.1857
Сын: Барятинский Иван Викторович
Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
28.12.1858
Дочь: Барятинская Мария Викторовна
Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Барятинский Виктор Викторович
Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
18.08.1862
Дочь: Galitzine Leonilla
Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барятинская Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна
Работа или профессия
Неизвестно
капитан 1-го ранга
Смерть
08.05.1904