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Bariatinsky Viktor Ivanovich

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

04.06.1823

Дата смерти

08.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1823

Отец: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Мать: Barjatinskia Marie Wilhelmine Luise

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.04.1857

Сын: Барятинский Иван Викторович

Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна

Рождение ребёнка
28.12.1858

Дочь: Барятинская Мария Викторовна

Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна

Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Барятинский Виктор Викторович

Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна

Рождение ребёнка
18.08.1862

Дочь: Galitzine Leonilla

Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барятинская Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Барятинская Мария Аполлинарьевна

Работа или профессия
Неизвестно
капитан 1-го ранга
Смерть
08.05.1904
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