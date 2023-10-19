Барятинская (Бутенева) Мария Аполлинарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барятинская (Бутенева) Мария Аполлинарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1835

Дата смерти

14.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1857

Сын: Барятинский Иван Викторович

Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich

Рождение ребёнка
28.12.1858

Дочь: Барятинская Мария Викторовна

Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich

Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Барятинский Виктор Викторович

Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich

Рождение ребёнка
18.08.1862

Дочь: Galitzine Leonilla

Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барятинская Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich

Смерть
14.10.1906
Lausanne
Lausanne
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