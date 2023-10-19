Барятинская (Бутенева) Мария Аполлинарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1835
Дата смерти14.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1857
Сын: Барятинский Иван Викторович
Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich
Рождение ребёнка
28.12.1858
Дочь: Барятинская Мария Викторовна
Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Барятинский Виктор Викторович
Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich
Рождение ребёнка
18.08.1862
Дочь: Galitzine Leonilla
Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барятинская Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Bariatinsky Viktor Ivanovich
Смерть
14.10.1906
Lausanne
Lausanne