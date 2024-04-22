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кн. Барятинский Vladimir Ivanovich

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Место рождения

Ахен

Дата рождения

1815

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Bariatinsky Ivan Ivanovich

Мать: Barjatinskia Marie Wilhelmine Luise

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кн. Барятинский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кн. Барятинская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
29.04.1851

Дочь: Извольская Мария Владимировна

Мать ребёнка: Кн. Барятинская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
29.05.1855

Дочь: Shuvalova Elisaveta Vladimirovna

Мать ребёнка: Кн. Барятинская Елизавета Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1875
Пушкин, Царскосельский уезд
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