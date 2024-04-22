кн. Барятинский Vladimir Ivanovich
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
29.04.1851
Дочь: Извольская Мария Владимировна
Мать ребёнка: Кн. Барятинская Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
29.05.1855
Дочь: Shuvalova Elisaveta Vladimirovna
Мать ребёнка: Кн. Барятинская Елизавета Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1875
Пушкин, Царскосельский уезд