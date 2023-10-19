Извольская (Барятинская) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1851
Дата смерти02.12.1937
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1851
Рождение ребёнка
07.03.1883
Дочь: Мария Григорьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1888
Смерть
02.12.1937
Cannes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Cannes, France
Похороны
Неизвестно
Cannes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Cannes, France