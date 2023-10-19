Извольская (Барятинская) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извольская (Барятинская) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1851

Дата смерти

02.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1851

Отец: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich

Мать: Кн. Барятинская Елизавета Александровна

Бракосочетание
1882

Муж: не указан

Рождение ребёнка
07.03.1883

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1888

Муж: Барятинский Иван Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.12.1937
Cannes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Cannes, France
Похороны
Неизвестно
Cannes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Cannes, France
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