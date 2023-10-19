кн. Барятинская (кн. Чернышева) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кн. Барятинский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich
Рождение ребёнка
29.04.1851
Дочь: Извольская Мария Владимировна
Отец ребёнка: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich
Рождение ребёнка
29.05.1855
Дочь: Shuvalova Elisaveta Vladimirovna
Отец ребёнка: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904