кн. Барятинская (кн. Чернышева) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Барятинская (кн. Чернышева) Елизавета Александровна

кн. Барятинская (кн. Чернышева) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кн. Барятинский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich

Рождение ребёнка
29.04.1851

Дочь: Извольская Мария Владимировна

Отец ребёнка: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich

Рождение ребёнка
29.05.1855

Дочь: Shuvalova Elisaveta Vladimirovna

Отец ребёнка: Кн. Барятинский Vladimir Ivanovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904
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