(Orlova-Davydova) Maria Vladimirovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Orlova-Davydova) Maria Vladimirovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Orlow-Dawydow Wladimir Petrowich Петрович

Мать: Orloff-Davidoff Olga Ivanovna

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