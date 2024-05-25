Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

1943 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Даминев Магалим Мурзарахимович

Мать: Даминева Камиля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурханаев Газиз Карамович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Сакина Газизовна

Отец ребёнка: Бурханаев Газиз Карамович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханаев Газиз Карамович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханаев Газиз Карамович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
2013
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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