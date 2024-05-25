Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Даминев Магалим Мурзарахимович
Мать: Даминева Камиля
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Сакина Газизовна
Отец ребёнка: Бурханаев Газиз Карамович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурханаев Газиз Карамович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурханаев Газиз Карамович
Смерть
2013