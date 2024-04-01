Даминова (Адилова) Камиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Файзуллина Майсара Магалимовна
Отец ребёнка: Даминов Магалим Мурзарахимович
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
15.09.1929
Рождение ребёнка
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1977