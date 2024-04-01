Даминова (Адилова) Камиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминова (Адилова) Камиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Файзуллина Майсара Магалимовна

Отец ребёнка: Даминов Магалим Мурзарахимович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Магалим Мурзарахимович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Магалим Мурзарахимович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Магалим Мурзарахимович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Магалим Мурзарахимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даминов Магалим Мурзарахимович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1977
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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