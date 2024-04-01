Даминов Магалим Мурзарахимович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Даминов Мурзарахим Абдулгафарович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Файзуллина Майсара Магалимовна
Мать ребёнка: Даминова Камиля
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
15.09.1929
Рождение ребёнка
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даминова Камиля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975