Даминов Магалим Мурзарахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Магалим Мурзарахимович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Даминов Мурзарахим Абдулгафарович

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Файзуллина Майсара Магалимовна

Мать ребёнка: Даминова Камиля

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Камиля

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Камиля

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Камиля

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Камиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даминова Камиля

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1975
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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