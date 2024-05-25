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Бурханаев Газиз Карамович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1929 г.р.
1943 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Бурханаева) Зямиля Газизовна

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Бурханаева) Сакина Газизовна

Мать ребёнка: Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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