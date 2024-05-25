Бурханаев Газиз Карамович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Бурханаева) Зямиля Газизовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Бурханаева) Сакина Газизовна
Мать ребёнка: Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурханаева (Даминова) Махибадар Магалимовна
Смерть
Неизвестно