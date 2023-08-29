Есин Василий Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Есин Кирил Андреев
Мать: Есина Елена
Рождение ребёнка
1839
Сын: Есин Иван Васильев
Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Есина Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Есина Марья Васильева
Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
?.03.1850
Дочь: Есина Степанида Васильева
Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есина Федосья Яковлева
Смерть
Неизвестно