Есин Василий Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсин Василий Кирилов

Есин Василий Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Есин Кирил Андреев

Мать: Есина Елена

Рождение ребёнка
1839

Сын: Есин Иван Васильев

Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Есина Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Есина Марья Васильева

Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
?.03.1850

Дочь: Есина Степанида Васильева

Мать ребёнка: Есина Федосья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есина Федосья Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close