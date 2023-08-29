Есина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Есин Максим Кириллов

Отец ребёнка: Есин Кирил Андреев

Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Есин Василий Кирилов

Отец ребёнка: Есин Кирил Андреев

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Есина Аксинья Кирилова

Отец ребёнка: Есин Кирил Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Кирил Андреев

Смерть
Неизвестно
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