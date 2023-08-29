Есина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Есин Максим Кириллов
Отец ребёнка: Есин Кирил Андреев
Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Есин Василий Кирилов
Отец ребёнка: Есин Кирил Андреев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Есина Аксинья Кирилова
Отец ребёнка: Есин Кирил Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есин Кирил Андреев
Смерть
Неизвестно