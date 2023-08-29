Есина Аксинья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина Аксинья Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Есин Кирил Андреев

Мать: Есина Елена

Смерть
Неизвестно
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