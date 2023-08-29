Есин Кирил Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есин Кирил Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Есин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Есин Максим Кириллов

Мать ребёнка: Есина Елена

Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Есин Василий Кирилов

Мать ребёнка: Есина Елена

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Есина Аксинья Кирилова

Мать ребёнка: Есина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есина Елена

Смерть
1828
Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
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