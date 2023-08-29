Есин Кирил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Есин Андрей
Рождение ребёнка
1803
Сын: Есин Максим Кириллов
Мать ребёнка: Есина Елена
Рождение ребёнка
1814
Сын: Есин Василий Кирилов
Мать ребёнка: Есина Елена
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Есина Аксинья Кирилова
Мать ребёнка: Есина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есина Елена
Смерть
1828