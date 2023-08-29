Есина Степанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина Степанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1850

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1850

Отец: Есин Василий Кирилов

Мать: Есина Федосья Яковлева

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