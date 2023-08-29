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Есина Степанида Васильева
Есина Степанида Васильева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.03.1850
Пол
Женский
Отец
Есин Василий Кирилов
1814 г.р.
Мать
Есина Федосья Яковлева
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1850
Отец:
Есин Василий Кирилов
Мать:
Есина Федосья Яковлева
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