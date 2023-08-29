Есина Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Есин Иван Васильев
Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Есина Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Есина Марья Васильева
Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов
Рождение ребёнка
?.03.1850
Дочь: Есина Степанида Васильева
Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есин Василий Кирилов
Смерть
Неизвестно