Есина Федосья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсина Федосья Яковлева

Есина Федосья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Есин Иван Васильев

Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Есина Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Есина Марья Васильева

Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов

Рождение ребёнка
?.03.1850

Дочь: Есина Степанида Васильева

Отец ребёнка: Есин Василий Кирилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Василий Кирилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close