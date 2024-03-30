Губарь Петр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти?.02.1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Губарь Павел Петров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Губарь Евфросиния Петрова
Мать ребёнка: Губарь Дария Гавриилова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Губарь Диомид Петров
Мать ребёнка: Губарь Дария Гавриилова
Рождение ребёнка
13.02.1790
Мать ребёнка: Губарь Дария Гавриилова
Бракосочетание
Около 02.04.1790 ст.
Жена: Губарь Мелания Даниилова
оба 2-м браком
Рождение ребёнка
18.01.1792 ст.
Мать ребёнка: Губарь Мелания Даниилова
Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.
Дочь: Губарь Мария Петрова
Мать ребёнка: Губарь Мелания Даниилова
Бракосочетание
25.05.1794 ст.
Жена: Губарь Агафия Стефанова
он 3-м, она 2-м браком
Рождение ребёнка
17.11.1795
Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Губарь Стефан Петров
Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губарь Дария Гавриилова
Смерть
?.02.1822