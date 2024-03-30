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Губарь Петр Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

?.02.1822

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Губарь Павел Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Губарь Евфросиния Петрова

Мать ребёнка: Губарь Дария Гавриилова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Губарь Диомид Петров

Мать ребёнка: Губарь Дария Гавриилова

Рождение ребёнка
13.02.1790

Сын: Губарь Алексий Петров

Мать ребёнка: Губарь Дария Гавриилова

Бракосочетание
Около 02.04.1790 ст.

Жена: Губарь Мелания Даниилова

Бакаевка, Чернігівська область
оба 2-м браком
Рождение ребёнка
18.01.1792 ст.

Сын: Губарь Антоний Петров

Мать ребёнка: Губарь Мелания Даниилова

Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.

Дочь: Губарь Мария Петрова

Мать ребёнка: Губарь Мелания Даниилова

Бракосочетание
25.05.1794 ст.

Жена: Губарь Агафия Стефанова

Бакаевка, Чернігівська область
он 3-м, она 2-м браком
Рождение ребёнка
17.11.1795

Сын: Губарь Григорий Петров

Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Губарь Стефан Петров

Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарь Дария Гавриилова

Смерть
?.02.1822
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