Губарь Диомид Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Губарь Петр Павлов
Мать: Губарь Дария Гавриилова
Бракосочетание
29.01.1811 ст.
Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1812
Дочь: Мусей Ирина Диомидова
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Губарь Стефанида Диомидова
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Губарь Васса Диомидова
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Рождение ребёнка
14.04.1825
Дочь: Козел Ирина Димидова
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дьяченко Мария Диомидова
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Литовченко Акилина Диомидова
Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова
Смерть
Неизвестно