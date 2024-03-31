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Губарь Диомид Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Губарь Петр Павлов

Мать: Губарь Дария Гавриилова

Бракосочетание
29.01.1811 ст.

Жена: Губарь Феодосия Корнилова

Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1812

Дочь: Мусей Ирина Диомидова

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Губарь Стефанида Диомидова

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Губарь Васса Диомидова

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Губарь Самуил Демидов

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Губарь Григорий Диомидов

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Рождение ребёнка
14.04.1825

Дочь: Козел Ирина Димидова

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дьяченко Мария Диомидова

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Литовченко Акилина Диомидова

Мать ребёнка: Губарь Феодосия Корнилова

Смерть
Неизвестно
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