Губарь (Дитюк) Агафия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Герасименко Агафия Несторова
Отец ребёнка: Герасименко Нестор Константинов
Рождение ребёнка
24.06.1790
Сын: Герасименко Иоанн Несторов
Отец ребёнка: Герасименко Нестор Константинов
Рождение ребёнка
08.10.1793
Дочь: Герасименко Пелагия
Бракосочетание
25.05.1794 ст.
Муж: Губарь Петр Павлов
Бакаевка, Чернігівська область
он 3-м, она 2-м браком
Рождение ребёнка
17.11.1795
Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Губарь Стефан Петров
Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно