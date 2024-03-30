Губарь (Дитюк) Агафия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь (Дитюк) Агафия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Герасименко Агафия Несторова

Отец ребёнка: Герасименко Нестор Константинов

Рождение ребёнка
24.06.1790

Сын: Герасименко Иоанн Несторов

Отец ребёнка: Герасименко Нестор Константинов

Рождение ребёнка
08.10.1793

Дочь: Герасименко Пелагия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
25.05.1794 ст.

Муж: Губарь Петр Павлов

Бакаевка, Чернігівська область
он 3-м, она 2-м браком
Рождение ребёнка
17.11.1795

Сын: Губарь Григорий Петров

Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Губарь Стефан Петров

Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Нестор Константинов

Смерть
Неизвестно
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