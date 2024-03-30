Губарь Дария Гавриилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти06.03.1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Губарь Евфросиния Петрова
Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Губарь Диомид Петров
Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов
Рождение ребёнка
13.02.1790
Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губарь Петр Павлов
Смерть
06.03.1790