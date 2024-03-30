Губарь Дария Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь Дария Гавриилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

06.03.1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Губарь Евфросиния Петрова

Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Губарь Диомид Петров

Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов

Рождение ребёнка
13.02.1790

Сын: Губарь Алексий Петров

Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарь Петр Павлов

Смерть
06.03.1790
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