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Губарь Мелания Даниилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

24.04.1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.
1761 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1786

Муж: Овчарик Тимофей Иоаннов

Бракосочетание
Около 02.04.1790 ст.

Муж: Губарь Петр Павлов

Бакаевка, Чернігівська область
оба 2-м браком
Рождение ребёнка
18.01.1792 ст.

Сын: Губарь Антоний Петров

Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов

Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.

Дочь: Губарь Мария Петрова

Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов

Смерть
24.04.1794
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