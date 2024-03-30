Губарь Мелания Даниилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти24.04.1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
1786
Бракосочетание
Около 02.04.1790 ст.
Муж: Губарь Петр Павлов
Бакаевка, Чернігівська область
оба 2-м браком
Рождение ребёнка
18.01.1792 ст.
Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов
Рождение ребёнка
08.07.1793 ст.
Дочь: Губарь Мария Петрова
Отец ребёнка: Губарь Петр Павлов
Смерть
24.04.1794