Бухаров Андрей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухаров Андрей Семёнович

Бухаров Андрей Семёнович

Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бухаров Семён Петрович

Мать: Бухарова Анисья

Преображенское
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бухаров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна

Преображенское
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бухаров Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна

Преображенское
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна

Преображенское
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бухаров Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна

Преображенское
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Маремьяна Андреевна

Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Александра Еремеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close