Бухаров Андрей Семёнович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Бухаров Семён Петрович
Мать: Бухарова Анисья
Преображенское
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна
Преображенское
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна
Преображенское
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна
Преображенское
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бухаров Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна
Преображенское
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Маремьяна Андреевна
Мать ребёнка: Бухарова Александра Еремеевна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно