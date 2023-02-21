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Бухаров Семён Петрович

Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Бухаров Пётр Петрович

Мать: Бухарова Евдокия Гавриловна

Преображенское
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Семёновна

Мать ребёнка: Бухарова Анисья

Преображенское
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бухаров Иван Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Анисья

Преображенское
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бухаров Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Анисья

Преображенское
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бухаров Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Анисья

Преображенское
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бухаров Семён Семёнович

Мать ребёнка: Бухарова Анисья

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Анисья

Смерть
Неизвестно
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