Бухаров Семён Петрович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Бухаров Пётр Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Бухарова Анисья
Преображенское
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Бухарова Анисья
Преображенское
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Бухарова Анисья
Преображенское
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Бухарова Анисья
Преображенское
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Бухарова Анисья
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Анисья
Смерть
Неизвестно