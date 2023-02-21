Бухарова Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарова Евдокия Гавриловна

Бухарова Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Быкова Домна Петровна

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1774

Сын: Бухаров Семён Петрович

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close