Бухарова Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Быкова Домна Петровна
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Петрович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно