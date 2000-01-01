Бухаров Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Бухаров Пётр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Быкова Домна Петровна
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна
Преображенское
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна
Преображенское
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна
Преображенское
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно