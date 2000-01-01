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Бухаров Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Бухаров Пётр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Быкова Домна Петровна

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна

Преображенское
Рождение ребёнка
1774

Сын: Бухаров Семён Петрович

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна

Преображенское
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна

Преображенское
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Бухарова Евдокия Гавриловна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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