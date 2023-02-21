Бухарова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно