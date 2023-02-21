Бухарова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарова Анисья

Бухарова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бухаров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бухаров Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бухаров Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бухаров Семён Семёнович

Отец ребёнка: Бухаров Семён Петрович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Семён Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close