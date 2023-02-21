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Бухаров Пётр Семёнович

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бухаров Семён Петрович

Мать: Бухарова Анисья

Преображенское
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Глафира Петровна

Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бухаров Федот Петрович

Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бухаров Иван Петрович

Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бухаров Семён Петрович

Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Настасья Петровна

Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бухаров Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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