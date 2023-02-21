Бухаров Пётр Семёнович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бухаров Семён Петрович
Мать: Бухарова Анисья
Преображенское
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Глафира Петровна
Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Настасья Петровна
Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно