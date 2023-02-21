Бухаров Федот Петрович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Бухаров Пётр Семёнович
Мать: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Федотовна
Мать ребёнка: Бухарова Ирина Васильевна
Преображенское
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бухаров Григорий Федотович
Мать ребёнка: Бухарова Ирина Васильевна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно