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Бухаров Федот Петрович

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Бухаров Пётр Семёнович

Мать: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Федотовна

Мать ребёнка: Бухарова Ирина Васильевна

Преображенское
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бухаров Григорий Федотович

Мать ребёнка: Бухарова Ирина Васильевна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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