Бухарова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Бухаров Федот Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бухаров Григорий Федотович
Отец ребёнка: Бухаров Федот Петрович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно