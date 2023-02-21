Бухарова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Бухаров Федот Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бухаров Григорий Федотович

Отец ребёнка: Бухаров Федот Петрович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Федот Петрович

Смерть
Неизвестно
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