Бухарова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Глафира Петровна
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Настасья Петровна
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно