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Бухарова Мавра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Глафира Петровна

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бухаров Федот Петрович

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бухаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бухаров Семён Петрович

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Настасья Петровна

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бухаров Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Бухаров Пётр Семёнович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Пётр Семёнович

Смерть
Неизвестно
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