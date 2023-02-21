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Бухаров Иоанн Петрович

Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бухаров Пётр Семёнович

Мать: Бухарова Мавра Ивановна

Преображенское
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Иулиания Иоанновна

Мать ребёнка: Бухарова Ольга Евфимовна

Преображенское
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Варвара Иоанновна

Мать ребёнка: Бухарова Ольга Евфимовна

Преображенское
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бухаров Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Бухарова Ольга Евфимовна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Ольга Евфимовна

Смерть
Неизвестно
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