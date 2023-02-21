Бухаров Иоанн Петрович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бухаров Пётр Семёнович
Мать: Бухарова Мавра Ивановна
Преображенское
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Иулиания Иоанновна
Мать ребёнка: Бухарова Ольга Евфимовна
Преображенское
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Варвара Иоанновна
Мать ребёнка: Бухарова Ольга Евфимовна
Преображенское
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бухаров Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Бухарова Ольга Евфимовна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Ольга Евфимовна
Смерть
Неизвестно