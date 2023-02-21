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Бухарова Ольга Евфимовна

Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Иулиания Иоанновна

Отец ребёнка: Бухаров Иоанн Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Варвара Иоанновна

Отец ребёнка: Бухаров Иоанн Петрович

Преображенское
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бухаров Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Бухаров Иоанн Петрович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Иоанн Петрович

Смерть
Неизвестно
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