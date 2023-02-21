Бухарова Ольга Евфимовна
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Иулиания Иоанновна
Отец ребёнка: Бухаров Иоанн Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Варвара Иоанновна
Отец ребёнка: Бухаров Иоанн Петрович
Преображенское
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бухаров Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Бухаров Иоанн Петрович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно