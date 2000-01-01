Бухарова Александра Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бухаров Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович
Преображенское
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Маремьяна Андреевна
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно