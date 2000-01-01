Бухарова Александра Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарова Александра Еремеевна

Бухарова Александра Еремеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бухаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бухаров Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бухаров Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович

Преображенское
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Маремьяна Андреевна

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Семёнович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Андрей Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close