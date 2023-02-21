Бухаров Гавриил Андреевич
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Преображенское
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бухаров Евгений Гаврилович
Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна
Преображенское
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна
Преображенское
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бухаров Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна
Преображенское
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна
Преображенское
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно