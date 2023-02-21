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Бухаров Гавриил Андреевич

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бухаров Андрей Семёнович

Мать: Бухарова Александра Еремеевна

Преображенское
Рождение ребёнка
1870

Сын: Бухаров Евгений Гаврилович

Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна

Преображенское
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бухаров Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна

Преображенское
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бухаров Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна

Преображенское
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна

Преображенское
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Бухарова Александра Фёдоровна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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