Бухарова Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бухаров Евгений Гаврилович
Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бухаров Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич
Преображенское
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно