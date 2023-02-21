Бухарова Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарова Александра Фёдоровна

Бухарова Александра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бухаров Евгений Гаврилович

Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бухаров Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бухаров Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич

Преображенское
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Бухаров Гавриил Андреевич

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Гавриил Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close