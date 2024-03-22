Хоменко Федор Харитонов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
22.01.1839
Жена: Хоменко Ульяна Зосимова
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 2 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1834-1841
Рождение ребёнка
1839
Сын: Хоменко Яков Федоров
Мать ребёнка: Хоменко Ульяна Зосимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бурдей Акулина Федорова
Мать ребёнка: Хоменко Ульяна Зосимова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Курило Ирина Федорова
Мать ребёнка: Хоменко Ульяна Зосимова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Смерть
Неизвестно