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Хоменко Федор Харитонов

Место рождения

Ярмолинцы, Сумська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хоменко Харитон Дмитриев

Мать: Хоменко Параскева Тимофеева

Ярмолинцы, Сумська область
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Хоменко Ульяна Зосимова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 2 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1834-1841
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хоменко Яков Федоров

Мать ребёнка: Хоменко Ульяна Зосимова

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бурдей Акулина Федорова

Мать ребёнка: Хоменко Ульяна Зосимова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Курило Ирина Федорова

Мать ребёнка: Хоменко Ульяна Зосимова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Смерть
Неизвестно
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